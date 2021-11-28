Спикер Госдумы Володин: в декабре заработают важные для россиян нововведения

Москва, 28 ноября. Важные для россиян законы вступят в силу уже с декабря. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик рассказал, как именно новые проекты повлияют на жизнь граждан.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», — написал спикер.

Ряд законов будет касаться непосредственно финансовой сферы. В частности, появится возможность блокировать цифровые ресурсы злоумышленников, которые выманивают деньги.

Еще один закон будет направлен на защиту граждан, которые обратились за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Также будет запрещено ставить в договоре отметки за заемщика, которые означают его согласие с предложенными условиями, сообщил Володин.

Как стало известно ранее, Госдума обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД.