Бойцы ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим перемирия в Донбассе

Донецк, 28 ноября. Украинская армия четыре раза за сутки нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщают в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представители ДНР отметили, что за 26 ноября со стороны Вооруженных сил Украины никаких нарушений не было. Однако в субботу бойцы ВСУ вновь начали обстрел территорий республики.

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — подчеркнули в представительстве республики.

По словам офицера НМ Донецкой Народной Республики, украинские военные открыли огонь из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Обстрел производился из минометов, комплексов БМП, гранатометов, а также пулеметов.

Ранее донецкий репортер Руденко заявил, что эскалация на линии разграничения в Донбассе переросла в практически полноценную войну. Вполне вероятно, что в ближайшее время ВСУ может перейти в масштабное наступление на Донецк, считает журналист.