Ученые Калифорнийского университета нашли в Тихом океане 90-сантиметровый бивень мамонта

Сакраменто, 28 ноября. Исследователи обнаружили принадлежащий колумбийскому мамонту бивень на глубине трех тысяч километров возле побережья Калифорнии. Находка обладает возрастом более 100 тысяч лет, утверждают ученые из университета в Санта-Крузе.

Изначально предполагалось, что бивень принадлежит слону, однако, согласно новым выводам, хозяином 90-сантиметровой кости являлся колумбийский мамонт. Сохраниться находке помогла низкая температура и высокое давление.

Впрочем, ученые спорят о настоящем возрасте бивня. Оценка в 100 тысяч лет основывается на толстом слое железно-марганцевой корки, которая образовывалась в течение тысяч лет на большой глубине.

«Такие образцы, как этот, предоставляют редкую возможность увидеть картину окружающей среды, в которой существовало животное», — сообщил автор исследования Бет Шапиро.

В настоящее время разрабатываются различные планы по восстановлению вымерших животных. В частности, в США создан стартап, который собирает деньги на возрождение мамонта с помощью гибридизации его ДНК с современными слонами.