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Ученые Калифорнийского университета нашли в Тихом океане 90-сантиметровый бивень мамонта

Наука
Ученые Калифорнийского университета нашли в Тихом океане 90-сантиметровый бивень мамонта
wikipedia.org  /  Mauricio Antón/CC BY 2.5

Сакраменто, 28 ноября. Исследователи обнаружили принадлежащий колумбийскому мамонту бивень на глубине трех тысяч километров возле побережья Калифорнии. Находка обладает возрастом более 100 тысяч лет, утверждают ученые из университета в Санта-Крузе.

Изначально предполагалось, что бивень принадлежит слону, однако, согласно новым выводам, хозяином 90-сантиметровой кости являлся колумбийский мамонт. Сохраниться находке помогла низкая температура и высокое давление.

Впрочем, ученые спорят о настоящем возрасте бивня. Оценка в 100 тысяч лет основывается на толстом слое железно-марганцевой корки, которая образовывалась в течение тысяч лет на большой глубине.

«Такие образцы, как этот, предоставляют редкую возможность увидеть картину окружающей среды, в которой существовало животное», — сообщил автор исследования Бет Шапиро.

В настоящее время разрабатываются различные планы по восстановлению вымерших животных. В частности, в США создан стартап, который собирает деньги на возрождение мамонта с помощью гибридизации его ДНК с современными слонами.

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наука археология калифорния бивни мамонты
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