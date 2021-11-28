Саудовская полиция задержала 15 тысяч нарушителей миграционного законодательства

Власти Саудовской Аравии провели серию масштабных рейдов по задержанию иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

15,000 migrants detained in Saudi Arabia https://t.co/IwY06xOEPn — Saudi Buzz (@saudibuzznews) November 7, 2021

За период с 18 по 24 ноября по всей стране были арестованы около 15 тысяч человек. Из них 7552 обвиняются в нарушении правил проживания, 5699 — в попытках незаконного пересечения границы, а еще 1529 — в трудовой деятельности без необходимых разрешений.

Согласно официальным отчетам правоохранительных органов, среди граждан других стран, пытавшихся попасть на территорию государства в обход официальных пограничных пунктов, преобладают йеменцы (70%) и эфиопы (28%). Число представителей других национальностей в этой статистике является незначительным и достигает лишь 2%.

خلال أسبوع.. ضبط 14780 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/879In8nyij — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 27, 2021

При этом часть задержанных иностранцев также пыталась самовольно покинуть королевство без необходимых документов. Помимо них под арест были взяты и непосредственно саудовцы, участвовавшие в перевозке нелегалов и укрывательстве нарушителей. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии отметило, что любому, кто будет уличен в подобных правонарушениях грозит тюремное заключение на срок до 15 лет, штраф до одного миллиона саудовских риялов (около 260 000 долларов США), а также конфискация имущества.

На фоне этих событий власти призывают граждан пристальнее следить за ситуацией на родине и сообщать о своих подозрениях полиции.

twitter.com / @MOISaudiArabia

Охота на нелегалов

Действия правоохранительных органов государства Персидского залива дополняют соответствующую масштабную кампанию Эр-Рияда, активизировавшуюся в последнее время. По итогам недавних задержаний власти передали 75 649 нарушителей в дипломатические представительства для получения проездных документов на выезд, 2048 человек уже ждут завершения бронирования поездок, а еще 9586 иностранцев депортированы.

Такая «охота» на мигрантов в этом году усилилась из-за обстановки на йеменском фронте, где действует возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция. На фоне обострения обстановки в регионе Мариб и продолжающихся атак на города королевства со стороны хуситского движения «Ансар Аллах», саудиты начал аннулировать рабочие визы граждан соседней страны.

В конце лета такая политика привела к тому, что за одну неделю полиция могла задерживать до 60 тыс. человек.

خلال أسبوع.. ضبط 16397 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/35hS1sVpnj — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 28, 2021

Мигранты в королевстве

Сами по себе иностранные рабочие являются весьма важным ресурсом для Эр-Рияда. В общей сложности на территории Саудовской Аравии проживает около 37 млн человек и около трети из них составляют трудовые мигранты. Без них реализация амбициозных инфраструктурных планов властей будет невозможна.

Для контроля за рынком наемного труда в большинстве стран Персидского залива принята особая законодательная норма, так называемая «система кафала» (kafala system). Она делает работодателя, приглашающего иностранцев на работу, спонсором, ответственным за оформление виз и правовой статус сотрудников.

#Saudi Arabia must stop the trafficking of migrant workers into the country & end the #kafala system of modern slavery. https://t.co/SizMZ4U2f6 — Tse Tse Fly Middle East (@tse_tsefly) November 11, 2021

Однако этот регулятор имеет множество лазеек для эксплуатации людей, плохо защищенных от злоупотреблений со стороны начальства. Под угрозой выдворения из страны мигрантам могли урезать или не выплачивать заработную плату, содержать их в неблагоприятных условиях, отнимать паспорта и т.д.

Для борьбы с подобными нарушениями в Эр-Рияде недавно разработали новые реформы трудового законодательства, которые дают зарубежным гостям большую свободу и обещают правовую защиту.

Федеральное агентство новостей /

Но несмотря на данную инициативу властей сама по себе «система кафала» все еще работает, а число преступлений в отношении иностранных рабочих не снижается.

Особенно ситуация ухудшилась в период пандемии коронавируса, в результате чего многие предприятия были закрыты, а их сотрудники брошены на произвол судьбы. На фоне этого в странах региона работодатели даже стали разрабатывать различные схемы обогащения за счет иностранцев. Яркий пример тому — ситуация в Омане.

Федеральное агентство новостей /

Без рабочих не останутся

Несмотря на существующие изъяны законодательства и другие проблемы, Саудовская Аравия все еще остается богатым государством Персидского залива, привлекательным для иностранцев. И планы властей, призванные диверсифицировать экономику ради снижения зависимости от нефтяного экспорта, подразумевают реализацию новых масштабных проектов. Они же в свою очередь требуют большого количества как квалифицированных сотрудников, так и чернорабочих, готовых трудиться на стройплощадках королевства.

И в этом случае рабочих из бедных стран не беспокоит ни политика Эр-Рияда, ни военные конфликты, в котором он участвует, ни потенциальная угроза злоупотреблений со стороны начальства. Так что места выдворенных в результате последних полицейских рейдов нелегалов, наверняка, вскоре займут другие. Их число будет несколько ниже из-за ужесточения контроля и ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса, поскольку выходцы из ряда стан на неопределенный срок попали в «черный список» на въезд, однако и без них в королевстве уже проживает несколько миллионов рабочих мигрантов. Кроме того, сети контрабандной перевозки людей через границу в стране все еще не устранены.