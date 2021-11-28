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Близким Градского не достанется его шикарный дом в Подмосковье

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 11:48
Общество
Близким Градского не достанется его шикарный дом в Подмосковье
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 28 ноября. Певец и композитор Александр Градский оставил после себя внушительное наследство в виде столичных квартир и подмосковных участков. При этом шикарный дом в Наро-Фоминском районе близким музыканта не достанется, сообщил источник ФАН.

СМИ писали, что родным Градского якобы придется делить роскошный коттедж, но на самом деле эта недвижимость давно принадлежит не самому певцу, а его последней жене. Однако композитор владел несколькими московскими квартирами. Кроме того, ему принадлежали 14 участков в престижных районах Подмосковья.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Незадолго до смерти 72-летний певец попал в больницу с инсультом.

В сентябре композитор переболел COVID-19, что, вероятно, крайне негативно отразилось на его здоровье. После болезни Градскому нельзя было работать, однако он все равно продолжал сниматься в шоу «Голоc», несмотря на плохое самочувствие.

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наследство градский композитор
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