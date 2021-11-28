Генсек НАТО обозначил антироссийские приоритеты альянса

Анонсируя предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг упомянул важнейшие, на его взгляд, позиции, которые должны стать приоритетными для участников военного блока. Основной посыл был направлен на противостояние «российской угрозе», обозначаемой главнейшей задачей альянса на ближайшую перспективу.

Наращивание и открытость

Так, Столтенберг считает, что на встрече министров в первую очередь должно быть рассмотрено «продолжающееся наращивание российских войск на Украине и вокруг нее», что, с его слов, «повышает напряженность и может привести к просчетам». Как отметил генеральный секретарь, Россия должна продемонстрировать прозрачность, снизить напряженность и деэскалацию. При этом он заявил, что подход НАТО к России остается неизменным.

Рассмотрим эти тезисы с позиции стороннего наблюдателя и зададим главе альянса неудобные вопросы. Во-первых, что значит фраза «наращивание российских войск на Украине»? В каком месте Украины размещены и «наращиваются» российские войска? Киев, очевидно имеющий большую степень ситуационной осведомленности, чем Столтенберг, говорит только о «сосредоточении российских войск» у своих границ, но никак не на территории государства. Более того, до прямого указания из Вашингтона украинские власти это отрицали.

flickr.com / @The U.S. Army

Формулировка о российских войсках на Украине раскрывает в словах генсека НАТО явно провокационную суть, имеющей своей целью показать неосведомленной европейской публике выдуманное положение дел, выгодное альянсу, но в реальности не соответствующее действительности. Здесь явно узнается намек и на принадлежность Крыма, признавать который за Россией Евросоюз отказывается, прекрасно зная, что полуостров перешел в состав Российской Федерации на основании совершенно законного всенародного референдума, на котором жители Крыма определились со своей государственной принадлежностью (тут в противовес можно вспомнить признанное Европой Косово, и спросить у Столтенберга, в чем разница).

Далее, Столтенберг предлагает России продемонстрировать прозрачность. Ранее была программа, которая называлась «Открытое небо», когда разведывательные самолеты НАТО могли летать над Россией, а российские Ту-214ОН летали над Европой и США. После того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из «Открытого неба», Москва сочла невозможным оставлять открытым свое воздушное пространство для европейских наблюдателей, прекрасно понимая, что Вашингтон в таком случае все равно будет получать информацию о России от своих союзников.

То есть, когда главный зачинщик НАТО делает все, чтобы ликвидировать прозрачность, в утрате оной Столтенберг обвиняет зеркально отреагировавшую Россию. Как минимум это глупо, как максимум — это подло.

Близкие партнеры

Столтенберг заявил, что ситуацию в регионе министры будут обсуждать с «близкими партнерами НАТО — Грузией и Украиной», а также планируется рассмотреть ситуацию на границе с Беларусью, которая «эксплуатирует уязвимых людей для оказания давления на союзников — Польшу, Латвию и Литву».

Про близких партнеров НАТО мы слышали летом уходящего года, когда Афганистан назывался главным партнером Североатлантического альянса, но в одночасье был брошен не просто на произвол судьбы, а на произвол радикальных исламистов.

defense.gov /

В самом альянсе по поводу внезапного решения Вашингтона о выводе войск из Афганистана возникла масса разногласий, а чего уж говорить о союзниках или условных союзниках, которые наглядно убедились в простой истине, что Соединенным Штатам верить нельзя.

Грузия, к слову, в 2008 году, принуждаемая российской армией к миру, не получила от США никакой обещанной помощи и поддержки.

Теперь же Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что принципы коллективной обороны альянса не распространяются на Украину. В дополнение отметив, что в случае крупномасштабных военных действий НАТО поддержит Украину различными способами. Различными способами — это, скорее всего, моральной поддержкой и «публичным осуждением Москвы». Но никак не силой.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Что касается «эксплуатации уязвимых людей», то здесь стоит вспомнить ту вакханалию, которую устроил Североатлантический альянс на Ближнем Востоке, что вызвало огромный поток беженцев из раздираемых войной регионов. Ирак, Сирия — пока туда на штыках НАТО не вошли «демократические ценности», эти страны жили в мире и согласии, и никто там никогда не помышлял бежать из родных домов в Европу.

Теперь же главное направление беженцев — это страны НАТО. Европа получила то, что заслужила, а обвинять в этом президента Белоруссии Александра Лукашенко — просто подменять понятия. Лукашенко не разрушал Идлиб, не давил танковыми гусеницами Багдад. Но виноват, по мнению Столтенберга, только белорусский лидер. Театр европейского абсурда.

Ядерный меч

Генсек анонсировал предстоящий обмен мнениями о роли НАТО в нераспространении ядерного оружия.

Дословно он сказал, что «со времен «холодной войны» альянс сократил количество ядерного оружия в Европе более, чем на 90%. Все союзники поддерживают цель создания мира без ядерного вооружения, и НАТО полно решимости сохранить свою ведущую роль в области контроля над вооружениями».

ФБА «Экономика сегодня» /

Здесь можно отметить, что все ядерное оружие НАТО — это сумма ядерных зарядов США, Франции и Великобритании. Их боевое применение подчинено интересам Вашингтона, так как есть все основания полагать, что использование стратегического оружия атомных подводных лодок Франции и Британии организационно сведено к «красной кнопке», находящейся в ядерном чемоданчике президента США.

Остальное ядерное оружие в Европе — это исключительно американские авиационные бомбы, хранящиеся в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Италии, Турции и оценочно в Румынии. При этом летчики четырех стран допущены к использованию американских ядерных бомб и постоянно участвуют в учениях «по нанесению ядерных ударов по территории России».

То есть, Столтенберг на словах говорит о сокращении и нераспространении ядерного оружия, а на деле, главная страна НАТО — США — распространяет свое ядерное оружие другим странам.

Подытоживая анонс Столтенберга хочется заметить, что предстоящая встреча министров иностранных дел стран НАТО станет ничем иным, как обыкновенным «промыванием мозгов» своим союзникам и «близким партнерам». Вне всякого сомнения, это имеет только одну цель — под эгидой борьбы с «российской агрессией» заставить участников и «близких партнеров» раскошелиться — американский военно-промышленный комплекс нуждается в новых заказах, а как их получить, если не иметь ярко выраженного врага?