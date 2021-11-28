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Созданный на учениях «Запад-2021» подземный полевой лагерь впервые показали на видео

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 11:34
Армия
Созданный на учениях «Запад-2021» подземный полевой лагерь впервые показали на видео
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 28 ноября. Кадры, показывающие обустройство подземного полевого лагеря военной полиции, впервые продемонстрировали в программе «Военная приемка».

Полевая военная комендатура со всеми ее элементами была создана военнослужащими ВС РФ в рамках оперативно-тактических маневров «Запад-2021». Она надежно замаскирована, чтобы потенциальный противник не мог ее обнаружить.

На видео заметно, что в лагере имеется пункт управления, отделение дознание и даже временное место заключения. Однако использовать «камеру» для нарушителей в мирное время не получится, поскольку в ней отсутствуют окна.

Команда «Военной приемки» рассказала, что в отделении дознания, которое является важнейшей частью военной полиции, проводится опрос свидетелей и участников инцидента. А в пункте управления решаются вопросы по организации патруля. Также там находится рабочий пост дежурного по комендатуре, комендант и его заместитель.

Ранее сообщалось, что российско-белорусские маневры «Запад-2021» напомнили Литве о неудовлетворительном состоянии ее армии. Слаженные действия ВС РФ во время учений вызвали зависть у Вильнюса.

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учения запад-2021 полевой лагерь
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