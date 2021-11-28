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Небоевые потери группировки «Север» ВСУ с начала перемирия составили 430 человек

Армия
Небоевые потери группировки «Север» ВСУ с начала перемирия составили 430 человек
Федеральное агентство новостей

Луганск, 28 ноября. После вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе группировка «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла 430 солдат и офицеров по небоевым причинам.

Как сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР, 430 бойцов ВСУ из состава оперативно-тактической группировки «Север» получили различные ранения и травмы (в том числе летальные) от причин, не связанных с боевыми действиями, в период с 27 июня 2020 года по ноябрь 2021 года.

«Из общего числа небоевых потерь ОТГ "Север" 139 человек — невозвратные потери», — отмечается в опубликованном релизе.

Офицер пресс-службы НМ ЛНР Александр Мазейкин также указал на многочисленные случаи дезертирства из рядов ВСУ, которые осуществляются, в том числе, в форме коллективных побегов. Ранее стало известно, что командиры бригад ВСУ незаконно удерживают своих подчиненных в зоне донбасского конфликта.

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ЛНР всу потери
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