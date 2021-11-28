Манукян рассказал о разговоре с руководством «Первого канала» по поводу здоровья Градского

На съемках шоу «Голoс» Александр Градский уже был в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал блогер и журналист Вадим Манукян.

Сегодня ночью в Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор, один из основоположников отечественного рока, заслуженный деятель искусств РФ Александр Градский. Несколько дней назад артиста госпитализировали в столичную больницу с подозрением на инсульт. Причина смерти — инфаркт головного мозга. В сентябре певец перенес коронавирус.

Блогер и журналист Вадим Манукян признался ФАН, что ему было тревожно за здоровье и жизнь Александра Градского еще в сентябре, когда появились новости о том, что артист тяжело заболел COVID-19.

«Позднее Пелагея публично рассказала, что на съемках в ноябре он присутствовал в тяжелом постковидном состоянии», — сказал Манукян.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Также Манукян признался, что еще осенью лично беседовал с одним из представителей руководства Первого канала по поводу здоровья Градского и съемок «Голoса».

«Я, кстати, в сентябре спрашивал у одного из представителей руководства Первого канала о том, повлияет ли состояние Градского на процесс съемок шоу «Голoс». Они меня успокоили, сказав, что со съемочным процессом пока все в порядке. У них сначала выходили выпуски «слепых прослушиваний», которые к тому моменту были уже отсняты, и лишь потом были съемки «поединков». Их записывали 3 ноября. Уже на них было видно, что мэтр прилично ослаб. Выпуски «нокаутов», также с его участием, которые по плану должны выйти в эфир 3 и 10 декабря, были отсняты 18 ноября, за неделю до смерти Градского. Увы, но прямые эфиры 17 и 24 декабря выйдут уже без него. Думаю, что они будут посвящены памяти мастера», — пояснил блогер.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Журналист выразил сожаление, что такого талантливого человека не стало, ведь он еще многое мог сделать.

«Очень грустно и печально, что такой прекрасный певец столь рано ушел из жизни. Соболезную родным и близким. Светлая память Александру Борисовичу», — заключил Манукян.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Первого канала рассказала о судьбе популярного вокального проекта «Голoc» после новости о смерти одного из наставников Александра Градского. Главный телеканал страны сообщил, что показы десятого сезона шоу не планируют останавливать.