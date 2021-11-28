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Аналитики прогнозируют рекордный рост экономики России в 2021 году

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 11:26
Экономика
Аналитики прогнозируют рекордный рост экономики России в 2021 году
pixabay.com  /  Mediamodifier

Москва, 28 ноября. Экономика РФ по итогам 2021 года может подняться на 4,2%, говорится в консенсус-прогнозе, составленном на основе опроса экспертов. Об этом сообщает РИА Новости.

Темпы роста ВВП страны смогут превысить показатели 2012 года. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов обратил внимание, что позитивными факторами для России смогли стать относительно высокие цены на нефть, а также динамичное восстановление экономики. Он заметил, что за текущий год не случилось резкого усиления санкционного давления, которое прогнозировали многие сторонние наблюдатели.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов рассказал, что на ситуацию повлияло и восстановление спроса внутри страны, которое ознаменовалось бумом потребительского кредитования.

Однако эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер пояснил, что во втором полугодии стали проявляться параметры, тормозившие рост экономики. Так, в четвертом квартале произошла новая волна пандемии коронавируса, из-за которой случился рост цен на товары и услуги. А директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин заметил, что в 2022 году темпы роста могут снизиться, но они останутся выше ранее указанных показателей.

Специалисты центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ранее высказали мнение, что ВВП России вырастет на 4–4,3% в текущем году. А член межведомственной комиссии при президенте РФ Дмитрий Белоусов считает, что в 2022 году может произойти «смягчение денежно-кредитной политики» и увеличение спроса на экспорт из страны.

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