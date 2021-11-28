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Режиссер Герман—младший поделился воспоминаниями о Градском

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 11:26
Общество
Режиссер Герман—младший поделился воспоминаниями о Градском
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 28 ноября. Известный российский режиссер Алексей Герман—младший рассказал, каким был композитор Александр Градский. Артист скончался 28 ноября в Москве.

Теплые слова в адрес покойного мэтра Герман—младший написал на странице Facebook. C Градским постановщик познакомился много лет назад и неоднократно бывал у него дома.

«Еще помню, что мне всегда казалось, что он говорил искренне во время наших встреч. От правды, от своих ощущений, без дурости и красивостей. Градский был большой, сложный и азартный. В нем был объем, воля и масштаб, очень жаль, — заметил режиссер.

Александр Градский известен как исполнитель хитов «Как молоды мы были», «Песня о друге» и других. Он скончался в одной из столичных больниц, куда попал с подозрением на инсульт. Артист умер через два дня от инфаркта головного мозга.

Коллеги и поклонники скорбят о смерти Градского. Певица Вика Цыганова вспомнила, что композитор очень помог ей в творчестве, поддержав запись альбома «Россия».

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певец герман-младший градский
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