Народная милиция ЛНР сообщила о присутствии солдат ВСУ в местах отвода сил в Донбассе

Луганск, 28 ноября. Народная милиция ЛНР зафиксировала присутствие военнослужащих Вооруженных сил Украины на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

По данным НМ ЛНР, это не первый случай появления украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе.

«На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 24-й бригады», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, Москва получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.