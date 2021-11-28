«Давно так слезы не подкатывали»: певица Лолита поделилась воспоминаниями о Градском

Такого голоса, как у Александра Градского, не было и уже не будет. Эстрадная певица, телеведущая Лолита Милявская в беседе с ФАН рассказала о знакомстве с народным артистом РФ.

Сегодня не стало певца и композитора Александра Градского. Артист умер в возрасте 72 лет. Накануне, 27 ноября, стало известно, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.

«Мне кажется, такого голоса не было и понятно, что уже не будет. Во-первых, другие тренды, я думаю, что они и возникают, потому что таких данных просто не существует. Мне очень повезло, я его знаю с 16 лет. Меня познакомили родители за кулисами, и всю жизнь он ко мне очень трогательно относился. Даже несмотря на то, что я стала очень взрослой, я не переставала называть его на “вы”», — призналась Лолита Милявская.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Певица рассказала, что Градский иногда звонил ей по разным творческим поводам и всегда общение складывалось очень тепло.

«Его отношение ко мне поражало, потому что я даже не могла представить, что он может считать меня певицей. Он однажды позвонил мне и попросил приехать в студию и спеть “Арию Геллы”, он написал ее пером. Честно могу сказать, что я приехала и призналась ему, что боюсь. Это было у него дома, после записи приехала его замечательная супруга и у меня еще долго пересыхало горло. Мне удалось спеть только потому, что он был рядом», — поделилась собеседница ФАН.

Лолита призналась, что при записи песен под его наблюдением в голосе всегда возникали спазмы — это и есть творческое преклонение, уверена певица. С Александром Градским у Милявской связаны исключительно теплейшие воспоминания.

«Так странно получалось: когда в моей жизни происходили какие-то личные перипетии, то либо он мне звонил, либо мы случайно где-то встречались, он учил меня жизни. Он мне всегда говорил: “Ты из тех баб, которые одни не останутся”. А сейчас я открыла глаза, и первое, что услышала, — информация о его кончине. Давно так слезы не подкатывали. Это большая потеря», — рассказала артистка.

По ее мнению, творчество Александра Градского ни с чем нельзя сравнить. Лолита призналась, что только на его сольных концертах была сумасшедшая энергетика.

«Тот рок-н-ролл и блюзы, которые он пел, тогда были под запретом, но он все равно пел. Были бесконечные проблемы и приходы властей с обещанием закрыть концерты. То, что сегодня прозвучало бы опять, — оно снова было бы под запретом, я не сомневаюсь. Это настоящий рок-н-ролл. Царство ему небесное», — заключила собеседница агентства.

Градский был автором многих песен, а также певцом. Последние годы он был членом жюри шоу «Голoс».

Ранее пресс-служба Первого канала рассказала о судьбе популярного вокального проекта «Голoс» после новости о смерти одного из наставников — Александра Градского. Главный телеканал страны сообщил, что показы десятого сезона «Голoса» не планируют останавливать.