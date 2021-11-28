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Мэр Бенгази провел встречу с китайской делегацией
Весь мир
Мэр Бенгази провел встречу с китайской делегацией
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук

Бенгази, 28 ноября. Делегация китайской компании China Construction Co.Ltd. (CCCC) прибыла на восток Ливии для обсуждения вопросов по возобновлению замороженных строительных проектов. Об этом сообщает издание «218».

Председатель Руководящего совета муниципалитета Бенгази Сакр Бужвари встретил иностранных гостей. По его словам, город и граждане заинтересованы в реализации пекинской программы в области жилья и инфраструктуры.

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность работать над совместным механизмом для возвращения китайских специалистов на восток Ливии. На данный момент чиновники изучают вопрос безопасности и разрабатывают соответствующие соглашения.

Сакр Бужвари уточнил, что муниципалитет Бенгази сделает все необходимое для скорейшего возобновления инфраструктурных проектов. Возвращение пекинской компании ожидается в начале 2022 года.

Международные корпорации также стремятся вернуться в Ливию для завершения строительных программ. Египет уже подписал необходимые соглашения и ждет окончания президентских и парламентских выборов, запланированных в Триполи на 24 декабря.

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