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Канадское посольство возобновит работу в Гаити с 29 ноября

Политика
Канадское посольство возобновит работу в Гаити с 29 ноября
pixabay.com  /  PD

Порт-о-Пренс, 28 ноября. Посольство Канады возобновит свою работу на территории Гаити в штатном режиме с 29 ноября, сказано в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

Канадское внешнеполитическое ведомство до этого приняло решение эвакуировать вспомогательный персонал и семьи сотрудников посольства в Гаити из-за ухудшения ситуации с безопасностью в государстве. Сейчас в Гаити наблюдается нехватка топлива, поскольку бандформирования заблокировали нефтяные терминалы.

«После временного переселения весь персонал посольства... возвращается в Порт-о-Пренс», — сказано в сообщении дипломатов.

Как стало известно ранее, банды G9 an Fanmi приостановили топливную блокаду в Гаити. Группировки начали пропускать автоцистерны к крупнейшему портовому топливному терминалу.

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посольство канада гаити
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