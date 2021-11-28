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Премьер Польши Моравецкий рассчитывает на более жесткую позицию Германии по «СП-2»

Политика
Премьер Польши Моравецкий рассчитывает на более жесткую позицию Германии по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Варшава, 28 ноября. Газопровод «Северный поток — 2» не должен стать «инструментом в арсенале России». С таким заявлением выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В интервью журналистам политик выразил надежду, что следующее Правительство Германии займет более жесткую позицию по отношению к «СП-2», чтобы не дать Москве использовать газопровод в своих целях.

«Это в том числе инструмент для манипуляции ценами на энергетику», — сказал глава правительства.

Россия неоднократно указывала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом. Москва не собирается использовать газопровод в качестве инструмента давления.

Как стало известно ранее, политолог Александр Рар счел «Северный поток — 2» жизненно необходимым для Германии проектом. По его словам, газопровод поможет обеспечить энергетическую безопасность страны.

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польша германия северный поток
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