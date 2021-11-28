Первый канал продолжит показы шоу «Голоc» после смерти Градского

Москва, 28 ноября. Пресс-служба Первого канала рассказала о судьбе популярного вокального проекта «Голоc» после новости о смерти одного из наставников Александра Градского.

Главный телеканал страны сообщил, что показы десятого сезона «Голoca» не планируют останавливать. Запись проекта будут транслировать в память о наставнике Александре Градском.

«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голоc» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков», — сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Представитель телеканала пояснил, что съемочная группа уговаривала певца снизить нагрузку и больше отдыхать, но он оставался на площадке и продолжал работать вместе со всеми. Решение о форме проведения финальных выпусков проекта, которые обычно транслируются в прямом эфире, примут в ближайшее время.

Александр Градский скончался на 73-м году жизни в московской больнице, куда попал с подозрением на инсульт. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь артиста, но в ночь на 28 ноября его не стало. Причина смерти — инфаркт головного мозга.