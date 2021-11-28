Политолог Погребинский оценил перспективу введения военного положения на Украине

Киев, 28 ноября. На днях бывший депутат Олег Ляшко заявил о намерениях президента Украины Владимира Зеленского ввести военное положение. По словам Ляшко, X-Day якобы запланирован на 1 декабря. Политолог Михаил Погребинский рассказал о правдоподобности такого сценария.

По версии Ляшко, Зеленский введет военное положение, чтобы сохранить власть. Ведь права украинцев будут ограничены, и они не смогут проводить протесты.

«Антиконституционная афера, чтобы задушить свободу слова и ограничить права граждан», — отметил он.

Зеленский планы о введении военного положения опроверг. Но украинцы не очень-то доверяют своему лидеру, поэтому готовы ко всему:

«Все может быть. Нас уже ничем не удивить»;

«Есть подозрение, что жертвы неудачной лоботомии захватили власть на Украине, но что странно, такие же симптомы наблюдаются у правящей элиты других стран. Может это заразно?»;

«Очень мне подобные новости напоминают анекдот про неуловимого Джо».

Политолог Погребинский считает, что слова Ляшко не соответствует реальности. По его мнению, военного положения не будет. Политолог напомнил о недавнем заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова об отсутствии угроз для Украины. Погребинский уверен, позиция Данилова согласована с Зеленским, поэтому тема с введение ЧС сейчас не актуальна.Он предположил, что при удобном случае Зеленский все-таки заявит о готовности ввести военное положение. Но это будут пустые слова.

Федеральное агентство новостей /

Погребинский объяснил, почему на Украине внезапно заговорили о намерениях объявить ЧС.

«Конгресс США скоро будет принимать бюджет. Конгрессмены обязательно сообщат о различного рода угрозах и будут требовать увеличить военное финансирование в рамках помощи союзникам», — отметил политолог.

Даже при очень большом желании Зеленскому очень трудно будет ввести военное положение. Крупный бизнес этому очень воспротивится. К тому же начнется особый порядок входа и выхода денег из страны и выполнения экспортных контрактов. Даже деньги от МВФ нельзя будет получить. Возможно, особое положение будет введено в нескольких регионах, как это было в 2018 году при Порошенко, но не более.

Ранее Михаил Погребинский усомнился в возможности госпереворота на Украине.