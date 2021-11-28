Defense One: военная судостроительная верфь в США отказалась вакцинировать рабочих

Вашингтон, 28 ноября. Руководство крупнейшей в США судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII) отказалось выполнять требования федеральных властей об обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщает американское издание Defense One.

На верфях компании HII в Вирджинии и Миссисипи осуществляется строительство новейших ударных подводных лодок типа Virginia и авианосцев типа Ford, а также больших десантных кораблей. Руководство HII требует внести в контракты на строительство кораблей и подлодок пункт о вакцинации сотрудников. Компания просит заменить обязательную вакцинацию на возможность тестировать сотрудников для допуска на работу.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В октябре 2021 года генеральный директор General Dynamics Фибе Новакович заявила, что ее компания не будет исполняться требование властей США о принудительной вакцинации до тех пор, пока правительство не впишет это в официальные контракты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабильной эпидемиологической обстановке в российской армии, где проведена вакцинация и ревакцинация личного состава от COVID-19. По его словам, личный состав частей ВС РФ полностью защищен от коронавируса, что должно стать ориентиром для всех гражданских ведомств.