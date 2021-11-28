Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 12:45
12:44
Политика
Доктор Комаровский назвал истинную причину падения рождаемости на Украине
12:44
Общество
Яна Чурикова приобрела полезное качество после работы с Градским
12:44
Общество
Владимир Пресняков — старший об Александре Градском: «Легенда и гений»
12:43
Армия
19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны
12:43
Политика
Надежды Украины на спасение от «СП-2» рухнули после прихода нового канцлера ФРГ
12:42
Происшествия
Boeing-777 мог экстренно сесть в Шереметьево из-за ложного сигнала о неисправности шасси
12:35
Общество
«Я им восхищена»: певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Димы Билана
12:32
Общество
Пелагея трогательно попрощалась с покойным Градским
12:32
Политика
Сенатор Пушков предрек Украине блеклое будущее из-за сокращения численности населения
12:31
Происшествия
Пассажирский лайнер из Пунта-Каны готовится экстренно сесть в Шереметьево
Все новости

Defense One: военная судостроительная верфь в США отказалась вакцинировать рабочих

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 11:09
Армия
Defense One: военная судостроительная верфь в США отказалась вакцинировать рабочих
Global Look Press  /  Marcus Brandt/dpa

Вашингтон, 28 ноября. Руководство крупнейшей в США судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII) отказалось выполнять требования федеральных властей об обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщает американское издание Defense One.

На верфях компании HII в Вирджинии и Миссисипи осуществляется строительство новейших ударных подводных лодок типа Virginia и авианосцев типа Ford, а также больших десантных кораблей. Руководство HII требует внести в контракты на строительство кораблей и подлодок пункт о вакцинации сотрудников. Компания просит заменить обязательную вакцинацию на возможность тестировать сотрудников для допуска на работу.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В октябре 2021 года генеральный директор General Dynamics Фибе Новакович заявила, что ее компания не будет исполняться требование властей США о принудительной вакцинации до тех пор, пока правительство не впишет это в официальные контракты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабильной эпидемиологической обстановке в российской армии, где проведена вакцинация и ревакцинация личного состава от COVID-19. По его словам, личный состав частей ВС РФ полностью защищен от коронавируса, что должно стать ориентиром для всех гражданских ведомств.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Defense One: военная судостроительная верфь в США отказалась вакцинировать рабочих
сша судостроители авианосцы обязательная вакцинация
Комментировать