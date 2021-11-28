Дима Билан отреагировал на смерть Александра Градского

Москва, 28 ноября. Певец Дима Билан прокомментировал смерть композитора Александра Градского, с которым они сидели в креслах наставников на шоу «Голоc». По словам исполнителя, они с музыкантом были как отец и сын.

Билан выложил пост, посвященный Градскому, на своей странице в Instagram. По словам певца, он узнал о смерти коллеги за полчаса до публикации этого текста.

«В лучший мир, Александр Борисович, мы, я вас люблю... Столько всего было, и моя мама говорила: «Не ругайся с ним!». Но он гениальный, он — абсолют и принцип, редкий человек», — написал артист.

Исполнитель отметил, что композитор успел стать для него родным человеком. Как утверждает Билан, он познакомился с Градским очень давно — в 16 или 17 лет.

«Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался... Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!» — заключил певец.

Напомним, Александр Градский скончался в московской больнице в ночь на 28 ноября. Незадолго до этого композитора госпитализировали с подозрением на инсульт.