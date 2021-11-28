Врачи могут запретить Елизавете II праздновать Рождество в кругу семьи

Лондон, 28 ноября. Британская королева Елизавета II из-за своего самочувствия может пропустить празднование Рождества с семьей, которое ежегодно проходит в Сандрингемском замке.

По многолетней традиции члены королевской семьи собираются за праздничным столом, обмениваются подарками и говорят друг другу теплые пожелания. По словам журналиста Криста Шипа, который ведет колонку о жизни монарха, Елизавете II могут запретить присутствовать на торжестве.

«Врачи тщательно следят за состоянием ее здоровья и пока они не дали окончательное разрешение на участие Ее Величества в семейном празднике», — поделился он с изданием Express.

Здоровье Елизаветы II пошатнулось после смерти супруга Филиппа, герцога Эдинбургского. В октябре монарх была госпитализирована, после чего ряд официальных мероприятий с ее участием пришлось отменить.

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