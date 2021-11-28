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Военкор Михайлов: российский танк Т-72 способен «дать по зубам» НАТО

Армия
Военкор Михайлов: российский танк Т-72 способен «дать по зубам» НАТО
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 28 ноября. Модернизированные российские танки Т-72 оснащены современными средствами поражения, которые позволяют на равных вести бой с любым противником. Об этом сообщил военный журналист Александр Михайлов.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что у российских военных может появиться новая модификация танка Т-72. Обновленная боевая машина получит 125-милиметровую пушку 2A46M5 и многофункциональный цифровой комплекс управления огнем «Калина». При этом обновленный танк сможет использовать современные противотанковые ракеты и фугасные боеприпасы. Также он будет оснащен новым двигателем В-92С2Ф мощностью 1,1 тысячи лошадиных сил. Американские эксперты уверены, что все эти улучшения превратят Т-72 в идеального «охотника-убийцу», передает «ПолитЭксперт».

Российский военный журналист Александр Михайлов отметил, что несмотря на солидный возраст, танк Т-72 продолжает оставаться в строю. Это объясняется многочисленными доработками, которые доводят уровень оснащения танка до планки передовых зарубежных машин. По его словам, Т-72 по-прежнему остается серьезной угрозой для НАТО, так как способен «дать по зубам» любому противнику.

«Эти танки используют целый ряд перспективных боеприпасов и современных противотанковых ракет, которые позволяют на равных вести бой с любым развитым в военно-техническом плане государством. В том числе со странами НАТО», — подчеркнул военкор.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» работает над созданием скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата». Предполагается, что машина получит орудие калибра 152 миллиметра, которое будет обладать повышенной скорострельностью.

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россия нато т-72 михайлов танки
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