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Светлана Дружинина поблагодарила покойного Александра Градского

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 10:56
Общество
Светлана Дружинина поблагодарила покойного Александра Градского
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 28 ноября. Актриса и режиссер Светлана Дружинина прокомментировала новость о смерти певца и композитора Александра Градского. Она выразила покойному музыканту благодарность за всю его деятельность.

Дружинина была лично знакома с Градским по работе над ее музыкальным фильмом о рыбаках «Солнце, снова солнце». Певец озвучил главного героя этой ленты. Режиссер отметила, что исполнитель обладал уникальным голосом, передает РЕН ТВ.

«Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней», — описала композитора актриса.

Светлана Дружинина поблагодарила покойного Александра Градского
Global Look Press / Gennadii Sergeev/Russian Look

По словам Дружининой, Градский был великолепным учителем, о чем говорит его работа с молодыми голосами на телевидении. Смерть певца режиссер назвала потерей. Артистка поблагодарила музыканта за все, что он сделал.

«Вечной светлой памяти прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику Александру Градскому. Спасибо ему за все, нижайший поклон», — подытожила Дружинина.

Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Незадолго до смерти певца госпитализировали с подозрением на инсульт.

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градский композитор дружинина
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