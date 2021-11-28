Лавров поздравил главу МИД Палау Айтаро с годовщиной дипотношений Москвы и Нгерулмуда

Москва, 28 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил поздравление палауанскому коллеге Густаву Айтаро по случаю 15-летия установления дипотношений между странами. Об этом говорится в сообщении МИД.

Лавров выразил уверенность, что углубление взаимодействия Москвы и Нгерулмуда будет способствовать устойчивому экономическому росту, а также обеспечению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ведомстве обратили внимание, что отношения двух стран поступательно развивались в последние годы.

«Продолжается совместная работа по совершенствованию договорно-правовой базы перспективного сотрудничества и налаживанию практической кооперации. Осуществляется взаимодействие в системе ООН и на других многосторонних площадках», — указано в сообщении.

Сергей Лавров ранее провел переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили взаимодействие между государствами и актуальную повестку дня.