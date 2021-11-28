Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 12:44
12:44
Политика
Доктор Комаровский назвал истинную причину падения рождаемости на Украине
12:44
Общество
Яна Чурикова приобрела полезное качество после работы с Градским
12:44
Общество
Владимир Пресняков — старший об Александре Градском: «Легенда и гений»
12:43
Армия
19FortyFive: отправка канадских военных на Украину не спасет ВСУ в случае масштабной войны
12:43
Политика
Надежды Украины на спасение от «СП-2» рухнули после прихода нового канцлера ФРГ
12:42
Происшествия
Boeing-777 мог экстренно сесть в Шереметьево из-за ложного сигнала о неисправности шасси
12:35
Общество
«Я им восхищена»: певица Зара прокомментировала пьяную исповедь Димы Билана
12:32
Общество
Пелагея трогательно попрощалась с покойным Градским
12:32
Политика
Сенатор Пушков предрек Украине блеклое будущее из-за сокращения численности населения
12:31
Происшествия
Пассажирский лайнер из Пунта-Каны готовится экстренно сесть в Шереметьево
Все новости

Лавров поздравил главу МИД Палау Айтаро с годовщиной дипотношений Москвы и Нгерулмуда

Политика
Лавров поздравил главу МИД Палау Айтаро с годовщиной дипотношений Москвы и Нгерулмуда
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил поздравление палауанскому коллеге Густаву Айтаро по случаю 15-летия установления дипотношений между странами. Об этом говорится в сообщении МИД.

Лавров выразил уверенность, что углубление взаимодействия Москвы и Нгерулмуда будет способствовать устойчивому экономическому росту, а также обеспечению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ведомстве обратили внимание, что отношения двух стран поступательно развивались в последние годы.

«Продолжается совместная работа по совершенствованию договорно-правовой базы перспективного сотрудничества и налаживанию практической кооперации. Осуществляется взаимодействие в системе ООН и на других многосторонних площадках», — указано в сообщении.

Сергей Лавров ранее провел переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили взаимодействие между государствами и актуальную повестку дня.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров поздравил главу МИД Палау Айтаро с годовщиной дипотношений Москвы и Нгерулмуда
лавров мид палау
Комментировать