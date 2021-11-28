Defence News: ВМС США одобрили каннибализацию авианосца Kennedy

Вашингтон, 28 ноября. Использование комплектующих строящегося для ВМС США авианосца Kennedy позволит своевременно ввести в строй однотипный Gerald R. Ford. Об этом сообщает американское издание Defence News.

Командование ВМС США приняло решение позаимствовать компоненты силовой установки и лифтовые подъемники для боеприпасов для завершения строительства авианосца Gerald R. Ford.

«Ни одна из переданных другому кораблю частей не повлияет на сроки готовности авианосца Kennedy», — заявил представитель ВМС США капитан Клэй Досс.

На верфи Huntington Ingalls Industries, где строятся авианосцы, заявили, что обмен комплектующими является обычной практикой. Завершить строительство корабля планируется в 2024 году.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем Военно-морской флот России получит три малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт», которые будут способны нести крылатые ракеты «Калибр-НК». Боевые корабли строятся на верфях в Керчи и Ленинградской области.