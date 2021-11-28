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Вика Цыганова вспомнила напутственные слова Александра Градского

Общество
Вика Цыганова вспомнила напутственные слова Александра Градского
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 28 ноября. Советская и российская певица Вика Цыганова отреагировала на смерть 72-летнего композитора Александра Градского. Она призналась, что народный артист России очень многое ей дал.

Исполнительница назвала утратой уход из жизни судьи шоу «Гoлос». Цыгановой сложно было подбирать слова, чтобы выразить свою боль.

«Спасибо», конечно, скажут многие люди о тебе, но я благодарю тебя за благословение, которое ты мне дал: «Пой «Россию», ничего не бойся, я всегда любил твой голос». Эти слава Александр Борисович сказал мне перед поездкой в Италию записывать альбом «Россия», — написала артистка.

Вика Цыганова вспомнила напутственные слова Александра Градского
Pr Scr instagram.com / @/vika.tsyganov

Она также поблагодарила Градского за талант, человеческое достоинство и наставничество. Цыганова пообещала помолиться о душе композитора.

Исполнитель хита «Как молоды мы были» попал в больницу в Москве 26 ноября, врачи подозревали у него инсульт. Однако медики не смогли спасти жизнь артиста. Он скончался 28 ноября из-за инфаркта головного мозга.

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вика цыганова градский артист
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