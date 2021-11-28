Власти Панамы изъяли рекордные 117 тонн наркотиков в 2021 году

Панама, 28 ноября. Министерство общественной безопасности Панамы сообщило, что с начала года было изъято рекордное количество наркотиков — 117 тонн. Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.

В министерстве отметили, что с начала года было задержано 472 человека из них 275 были привлечены к уголовной ответственности.

En lo que va del año, los estamentos de seguridad han decomisado más de 117 toneladas de droga, de estas más de 52 se han incautado en Colón. Además 472 personas han sido capturadas por Narcotráfico y 275 han sido judicializadas, informó el jefe de Zona Víctor Méndez. pic.twitter.com/mdOrcpdkUo — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) November 27, 2021

«Пока в этом году силы безопасности изъяли более 117 тонн наркотиков, из них более 52 были обнаружены в городе Колон», — говорится в сообщении.

За последние несколько суток правоохранители задержали наркоторговцев на лодке в водах Карибского бассейна. У них было изъято 468 упаковок запрещенных веществ. Были арестованы два человека — уроженцы Гондураса. По словам властей, большая часть наркотиков, конфискованных в этой центральноамериканской стране, — это кокаин, который пытались переправить морским путем.

За весь 2020 год полиция изъяла 84,87 тонны запрещенных веществ. Панама является транзитной страной для контрабанды наркотиков, которые производятся на юге континента и отправляются в основном в Северную Америку и Европу.