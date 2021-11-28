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Власти Панамы изъяли рекордные 117 тонн наркотиков в 2021 году

Весь мир
Власти Панамы изъяли рекордные 117 тонн наркотиков в 2021 году
twitter.com  /  Пресс-служба ВМС Панамы

Панама, 28 ноября. Министерство общественной безопасности Панамы сообщило, что с начала года было изъято рекордное количество наркотиков — 117 тонн. Информация появилась на официальной странице ведомства в Twitter.

В министерстве отметили, что с начала года было задержано 472 человека из них 275 были привлечены к уголовной ответственности.

«Пока в этом году силы безопасности изъяли более 117 тонн наркотиков, из них более 52 были обнаружены в городе Колон», — говорится в сообщении.

За последние несколько суток правоохранители задержали наркоторговцев на лодке в водах Карибского бассейна. У них было изъято 468 упаковок запрещенных веществ. Были арестованы два человека — уроженцы Гондураса. По словам властей, большая часть наркотиков, конфискованных в этой центральноамериканской стране, — это кокаин, который пытались переправить морским путем.

За весь 2020 год полиция изъяла 84,87 тонны запрещенных веществ. Панама является транзитной страной для контрабанды наркотиков, которые производятся на юге континента и отправляются в основном в Северную Америку и Европу.

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