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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Общество
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Москва, 28 ноября. Московский футбольный клуб «Спартак» отреагировал на печальную новость о смерти певца и композитора Александра Градского. Команда принесла соболезнования родным и близким музыканта.

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление в связи с уходом Градского из жизни. Как отмечается в сообщении, певец был одним из основоположников русского рока, а в последние годы выступал в качестве наставника шоу «Голоc» и руководил театром «Градский Холл».

«Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Напомним, Александр Градский скончался в больнице в ночь на 28 ноября. Примерно за два дня до смерти певец попал в реанимацию с подозрением на инсульт.

Композитор страдал от проблем со здоровьем, но продолжал работать, несмотря на плохое самочувствие. При этом на съемки шоу «Голоc» Градского приходилось доставлять на носилках.

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спартак градский композитор
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