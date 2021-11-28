Аналитик Золотарев исключил появление на Украине своего аналога Владимира Путина

Киев, 28 ноября. Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал, возможно ли появление на Украине своего аналога российского президента Владимира Путина, который будет способен приструнить олигархов.

По словам эксперта, в сложившейся политической ситуации появление подобной личности ничего не изменит, передает «Украина.ру».

«В нынешних условиях нет, поскольку украинский политический и бизнес-бомонд по определению компрадорский. Даже если такой человек найдется, его собьют на ближних подступах», — считает аналитик.

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До этого украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что у него появилась информация о подготовке государственного переворота, который запланирован на 1 декабря. По словам главы государства, на имеющихся у него аудиозаписях слышно, что в деструктивных процессах будет принимать участие олигарх Ринат Ахметов. Владимир Зеленский отметил, что эти данные подаются специально для того, что втянуть Ахметова в войну против президента Украины и всего государства.

Как стало известно ранее, читатели американского издания The Washington Post напомнили Зеленскому, что Россия никогда не организовывала госперевороты. По словам юзеров, подобной деятельностью занимаются Соединенные Штаты.