Блогер Биржан Ашим опубликовал видео со скандальным выступлением Билана на свадьбе

Москва, 28 ноября. Видео с певцом Димой Биланом, снятое во время его выступления на свадьбе, выложили в Сети. Кадры спровоцировали скандал, поскольку на них артист ведет себя довольно странно.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» выступил на свадьбе в Казахстане, и звезду поп-сцены снял на видео местный блогер Биржан Ашим. Он выложил кадры с Биланом в Instagram Stories.

На видео певец разговаривает с гостями торжества, при этом речь его звучит довольно странно. Из-за этого публика предположила, что артист пребывает в нетрезвом виде.

«Он обдолбанный!» — говорит за кадром Ашим.

Пение Билана тоже не понравилось казахскому блогеру. По мнению автора видео, певец мог выступить намного лучше. Ашим обратил внимание, что исполнитель «не вытягивает» пение живьем.

Дима Билан уже принес извинения за скандальное выступление в Казахстане. Певец пожаловался поклонникам, что не спал уже трое суток, поэтому очень устал.