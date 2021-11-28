Политик Ляховецкий раскритиковал коммунальщиков Петербурга за неготовность к зиме

Снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. Об этом в комментарии ФАН заявил политик и юрист Никита Ляховецкий.

Северную столицу в воскресенье, 28 ноября, вновь завалило снегом. Местные коммунальщики снова не справляются: на дорогах заторы и некомфортные условия для водителей, на тротуарах — опасная наледь для пешеходов. Несколько дней назад Петербург уже был во власти циклона — 24 и 25 ноября город засыпало снегом, но тогда коммунальные службы не придали этому особого значения и решили, что все растает самостоятельно.

Федеральное агентство новостей /

Политик Никита Ляховецкий в интервью корреспонденту ФАН рассказал, почему каждый снегопад превращается для Санкт-Петербурга в настоящий апокалипсис.

«Как всегда, снег в России — удивительное событие для коммунальщиков, как будто они не в нашей стране живут и не знают, что здесь уже с середины октября возможны снегопады. Необходимо заранее проводить инвентаризацию, проверять всю снегоуборочную технику и держать ее в полной готовности, чтобы город не встал. Также заранее необходимо закупать необходимые реагенты, только нужно, чтобы наши дорогие коммунальщики поняли, что больше не значит лучше. Сейчас постоянно нарушаются установленные нормы пользования реагентами, из-за этого портится обувь, страдают домашние животные», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Ляховецкий подчеркнул, что в городе на Неве снега выпало не так уж много, но тем не менее для города это снова актуальная и большая проблема.

«В Петербурге сейчас вроде бы снега выпало немного, но город оказался совсем к этому не готов — пробки, гололед, из-за которого многие могут травмироваться», — отметил он.

Политик также упомянул и про проблемы из-за снегопада в столице нашей страны.

«В Москве первые снегопады вызывают транспортный коллапс, когда цены на такси взлетают в три или даже четыре раза, а весь город превращается в одну сплошную пробку», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян также отчитал коммунальщиков Санкт-Петербурга за то, что те превращают снег в городе в стихийное бедствие. Он отметил, что город должен быть готов к снегу уже в ноябре, а жители Петербурга не должны из раза в раз испытывать неудобства из-за недоработок коммунальных служб.