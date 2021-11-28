Градского доставляли на съемки «Голoса» на носилках

Москва, 28 ноября. Съемки последних выпусков развлекательного шоу «Гoлос» для судьи Александра Градского были сложными. Артист не мог прийти в студию своими ногами.

Градский давно плохо себя чувствовал. Собеседник издания «СтарХит» со съемочной площадки заметил, что народный артист России даже с трудом разговаривал.

«Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, которые используют в скорых, на колесиках. Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки — он был в горизонтальном положении. Иногда прямо в студии начинали ставить капельницы», — поделился источник.

Несмотря на ухудшение состояния, Градский никогда себя не жалел. В процессе записи он активно комментировал выступления участников. Правда иногда во время монтажа приходилось вырезать его реплики, поскольку он часто говорил не совсем внятно.

Ранее сообщалось, что Градский скончался на 73-м году жизни. Популярного артиста не стало 28 ноября в Москве. Причиной смерти композитора был инфаркт головного мозга.