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Праворульным авто будет непросто пройти техосмотр в 2021 году

Экономика
Праворульным авто будет непросто пройти техосмотр в 2021 году
toyota.com  /  Toyota Motor

Москва, 28 ноября. Проект закона об отмене техосмотра был принят в I чтении, однако он еще требует доработок. Пока не будут приняты корректировки, водители машин с правым рулем могут столкнуться с определенными трудностями при прохождении ТО. Об этом пишет Autonews.

Правительство России потребовало внести ряд изменений в законопроект об отмене технического осмотра транспортных средств, чтобы документ был приведен к нормам Технического регламента Таможенного союза. Предполагается, что это должны сделать до 8 декабря.

Сейчас, чтобы получить диагностическую карту, автолюбитель должен пройти со своей машиной процедуру фотофиксации, геометки, а также внесения информации в базу ЕАИСТО с усиленной цифровой подписью.

Сложности могут возникнуть у обладателей праворульных автомобилей. Например, из-за того, что система освещения в таких моделях ориентирована на другую полосу движения, стандартные фары некачественно освещают обочину, при этом ослепляя водителей на «встречке». Соответственно, подобные элементы владельцам авто придется заменить и сертифицировать обновления в Госавтоинспекции.

Как считают автоэксперты, с наибольшей долей вероятности придется и отдельно легализовать через поход в ГИБДД такие детали, как дополнительные зеркала на капоте или крыльях, а также антенны в бампере. Сюда же входят различные внешние тюнинг-доработки, вроде накладок на бамперах, нештатных аэродинамических элементов, обвесов и звуковых систем.

Каждый водитель должен иметь в машине определенный набор предметов, без которых он может получить штраф. Специалист журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что должно входить в подобный перечень.

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ГИБДД авто техосмотр правый руль
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