Nikkei: Япония приступает к созданию многоразовой ракеты-носителя

Токио, 28 ноября. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует создать многоразовую ракету-носитель. Об этом сообщает газета Nikkei.

В создании ракеты примут участие более 30 японских компаний, в числе которых Mitsubishi Heavy Industries и второй по величине национальный авиаперевозчик ANA Holdings. Разработка многоразовой ракеты-носителя позволит Японии снизить стоимость космических запусков на три четверти.

В настоящее время Токио использует ракеты-носители H-2A и Epsilon. Ожидается, что JAXA с партнерами представит первый прототип новой многоразовой ракеты к 2026 году, а к 2030 проведет первый тестовый запуск.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных до конца 2021 года пусках космических ракет. По его словам, в ближайшее время в космос отправятся «Союз МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракета-носитель «Протон» со спутниками связи. Кроме того, состоится пуск ракеты «Ангара» на космодроме Минобороны РФ в Плесецке.