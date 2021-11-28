Явка на выборах в Киргизии за первые 4 часа достигла 9,17%

Бишкек, 28 ноября. Центральная избирательная комиссия Киргизии подсчитала явку на парламентские выборы за первые четыре часа голосования. Она составила 9,17%.

Информацию озвучил заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.

«По состоянию на 12.00 (9.00 по московскому времени. — Прим. ред.), проголосовали 9,17% избирателей, или 339 785 человек», — сообщили в Центризбиркоме.

Как сообщил Шайназаров, особую активность проявляют южные области: Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская. Меньше всего избирателей проголосовало в столице, а также в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Повторные парламентские выборы в Киргизии проходят по смешанной системе. Большая часть депутатов выдвигается по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам.