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Глава МИД Венгрии Сийярто указал на распространение фейковых новостей со стороны США

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто указал на распространение фейковых новостей со стороны США
Global Look Press  /  Rainer Jensen/dpa

Будапешт, 28 ноября. Информация, которую США распространяют о Венгрии, не имеет ничего общего с реальностью, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Соединенные Штаты начали критиковать Венгрию из-за новой Конституции страны еще во время предыдущей администрации демократов.

«Мы разные, и мы можем мыслить по-разному. Для меня единственная проблема в этом отношении состоит в отсутствии взаимного уважения, поскольку мы уважаем решение американских граждан, мы уважаем то, как они хотят двигаться дальше, мы уважаем их выбор президента, но в отношении Венгрии такого рода уважения нет», — отметил министр в интервью телеканалу RT.

Он добавил, что со стороны США исходит много лжи и фейковых новостей в отношении Венгрии.

Как стало известно ранее, Сийярто обвинил Запад в «огромном лицемерии» по отношению к России. По его словам, европейские страны, в отличие от Будапешта, поступают и говорят по-разному.

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сша мид венгрия
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