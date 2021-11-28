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Адмирал Комоедов: экстренный выход в море подлодок ВМФ РФ связан с проверкой боеготовности

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 10:21
Армия
Адмирал Комоедов: экстренный выход в море подлодок ВМФ РФ связан с проверкой боеготовности
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 ноября. Базирующиеся на Камчатке атомные подлодки (АПЛ) Военно-морского флота России могли экстренно выйти в море в рамках внезапной проверки боеготовности. К такому выводу пришел экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские атомные подводные лодки, которые дислоцируются на базе в Вилючинске, начали уходить в море с начала ноября. К концу месяца в порту осталась одна АПЛ 949А «Антей», которая вскоре также должна отправиться в поход, «ПолитРоссия».

Комоедов выразил уверенность, что выход российских АПЛ в море не связан с возможным конфликтом между Москвой и Североатлантическим альянсом. По его словам, подлодки могут быть задействованы в проверке боеготовности.

«Это может быть плановая проверка или внезапная проверка "по кнопке", чтобы испытать российские атомные подводные лодки на предмет готовности к развертыванию и бою. Министр обороны России Сергей Шойгу вправе проводить такие учения», — пояснил он.

Адмирал подчеркнул, что в случае начала реальной военной операции, в местах постоянного базирования АПЛ были бы установлены макеты, которые позволили бы скрыть от противника намерения российских военных.

«НАТО и США бояться не стоит. Ничего мы делать не будем. Но не будем мы и превращать в песок свою боеготовность. Так что привет, Соединенные Штаты!» — добавил Комоедов.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил об отправке ракетного эсминца Arleigh Burke в Черное море. По данным ведомства, американский корабль будет задействован в учениях с партнерами по НАТО. Позднее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота следят за действиями эсминца ВМС США.

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Все новости / Армия / Адмирал Комоедов: экстренный выход в море подлодок ВМФ РФ связан с проверкой боеготовности
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