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Сотрудник МЧС спас дальнобойщика от холода в Алтайском крае

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 10:11
Общество
Сотрудник МЧС спас дальнобойщика от холода в Алтайском крае
pixabay.com

Барнаул, 28 ноября. На змеиногорской трассе в Бийске заглох десятитонник Hino Profia. Его водитель мог погибнуть от холода, однако на помощь ему пришел проезжавший мимо на пожарной машине сотрудник МЧС.

Когда спасатель начал расспрашивать дальнобойщика о произошедшем, уже замерзший мужчина рассказал, что он перевозил товар, однако по дороге у него сломалась электроника, починить ее не получилось. Оставить фуру на трассе нельзя, поскольку шофер несет за нее ответственность.

«Помочь человеку на дороге, оказавшемуся в беде — это обязанность каждого человека, а я — спасатель, это мой долг!» — подчеркнул сотрудник МЧС.

Тогда было принято решение отогреть дальнобойщика и переночевать в автомобиле спасателя, а утром дождаться специалиста из Бийска. При помощи механика фуру удалось подзарядить от пожарной машины, после чего мужчина продолжил рейс.

Тем временем в городе Губкинский на Ямале двое местных жителей вытащили из горящей квартиры мужчину с ДЦП. За храбрый поступок их наградили благодарственными письмами, сообщал телеканал «360».

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