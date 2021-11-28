Премьер-министр Киргизии Жапаров обратился к согражданам на фоне парламентских выборов

Бишкек, 28 ноября. Администрация киргизского лидера и правительство республики впервые в истории страны не вмешивались в избирательный процесс, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

Политик принял участие в парламентских выборах и проголосовал на избирательном участке № 1142 Бишкека. После этого глава правительства обратился к гражданам и выразил надежду на то, что избиратели выберут тех депутатов, которые будут отстаивать их интересы.

«Можно сказать, что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборный процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию», — сказал Жапаров, обращаясь к согражданам после голосования.

Как стало известно ранее, повторные парламентские выборы начались в Киргизии. Большую часть депутатов изберут по партийным спискам, остальные пройдут по одномандатным округам.