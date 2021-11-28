«Иногда человек напивается»: Билан извинился за скандальное выступление в Казахстане

Москва, 28 ноября. Известный российский артист Дима Билан извинился перед зрителями, которые видели его в нетрезвом состоянии на концерте в Алма-Ате. Видео опубликовано в Stories певца.

Билан пел на частном мероприятии в Казахстане и ошарашил публику своим видом. Многие записали его на видео и со смехом делились в Сети.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда. Я не спал уже трое суток, потому что у меня съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии высечения искр. Я очень устал», — заявил Билан.

По словам исполнителя хитов «На берегу неба» и «Невозможное возможно», последней каплей стала новость о тяжелом состоянии коллеги по «Гoлосу» Александра Градского.

Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

Александра Градского доставили в одну из больниц в Москве 26 ноября с подозрением на инсульт. Артист пожаловался на плохое самочувствие, когда был дома. Он скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.

Причиной смерти композитора стал инфаркт головного мозга. Коллеги и многочисленные поклонники скорбят в связи со смертью Градского.