Журналисты Fox News заметили Байдена в магазине без защитной маски

Вашингтон, 28 ноября. Журналисты заметили президента Соединенных Штатов Джо Байдена без защитной маски в магазине, хотя лидер сам неоднократно призывал сограждан носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил телеканал Fox News.

Хозяин Белого дома отправился в поместье друзей на острове Нантакет в Атлантическом океане на праздники. Там журналистам и удалось запечатлеть политика, который проигнорировал требования на фоне пандемии.

Американский лидер, находясь внутри помещения с людьми, спустил защитную маску на шею, несмотря на то, что у входа в магазин находится специальная вывеска, которая призывает граждан носить СИЗ.

