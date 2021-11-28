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Журналисты Fox News заметили Байдена в магазине без защитной маски

Политика
Журналисты Fox News заметили Байдена в магазине без защитной маски
Global Look Press  /  Filippo Attili

Вашингтон, 28 ноября. Журналисты заметили президента Соединенных Штатов Джо Байдена без защитной маски в магазине, хотя лидер сам неоднократно призывал сограждан носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил телеканал Fox News.

Хозяин Белого дома отправился в поместье друзей на острове Нантакет в Атлантическом океане на праздники. Там журналистам и удалось запечатлеть политика, который проигнорировал требования на фоне пандемии.

«В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев», — сказано в сообщении телеканала.

Американский лидер, находясь внутри помещения с людьми, спустил защитную маску на шею, несмотря на то, что у входа в магазин находится специальная вывеска, которая призывает граждан носить СИЗ.

Как стало известно ранее, корреспондент Fox News призвал Байдена уйти в отставку. Журналист уверен, что нынешний президент не сможет баллотироваться на второй срок.

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