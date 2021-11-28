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Бывший депутат Рады Мураев: Россия может освободить Европу от оккупации США

Политика
Бывший депутат Рады Мураев: Россия может освободить Европу от оккупации США
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 28 ноября. Россия и Китай способны освободить Европу от оккупации Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По мнению политика, в сложившейся ситуации нельзя говорить о самостоятельном развитии европейских стран, поскольку им постоянно диктуют условия.

«Невозможно сейчас говорить о развитой и самостоятельной Европе, потому что она с 1945 года находится под оккупацией США и выйти из-под этой оккупации без России или Китая не сможет», — отметил украинский политик.

Евгений Мураев подчеркнул, что на территории Европы начали возрастать крайние правые настроения, поскольку страны устали от навязываемой из-за океана повестки и миграционного кризиса.

Как стало известно ранее, Мураев призвал президента Украины отдать Европе пять областей «ради справедливости». Так бывший депутат отреагировал на слова главы государства о «советской угрозе».

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украина сша европа мураев
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