Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 10:53
10:52
Общество
Диетолог Бурляева объяснила, как избавиться от голода при диете
10:50
Армия
Defence News: ВМС США одобрили каннибализацию авианосца Kennedy
10:50
Происшествия
Горный мастер ценой жизни спас десять рабочих кемеровской шахты «Листвяжная»
10:46
Общество
Вика Цыганова вспомнила напутственные слова Александра Градского
10:46
Весь мир
Власти Панамы изъяли рекордные 117 тонн наркотиков в 2021 году
10:45
Происшествия
Под Самарой полицейский спросонья выстрелил в коллегу и повредил себе палец
10:43
Наука
Китайский биомедик Ляо Цзэ назвал банан самым радиоактивным фруктом на Земле
10:42
Общество
«На минуточку». Протест антиваксеров качают по технологии Nexta?
10:41
Общество
Врач Петерс заявил, что COVID-19 у детей может провоцировать пневмонию и боли в животе
10:39
Общество
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Все новости

Александр Градский провел последние дни в постели

Общество
Александр Градский провел последние дни в постели
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 28 ноября. Певец и композитор Александр Градский испытывал проблемы со здоровьем в последние дни жизни. Несмотря на эти трудности, музыкант продолжал сниматься в шоу «Голоc».

Еще в сентябре Градский перенес коронавирус, который, похоже, крайне негативно сказался на его здоровье. После COVID-19 певец почти перестал вставать из-за плохого самочувствия и болей в ногах, пишет «МК». В связи с этим композитор проводил последние дни в постели.

Музыканта экстренно госпитализировали 26 ноября с подозрением на обширное кровоизлияние в мозг. Перед тем, как попасть в реанимацию, Градский попросил близких помочь ему дойти до ванной комнаты, однако сначала решил немного посидеть. В этот момент певцу стало плохо, и он потерял сознание. Близкие около часа пытались привести композитора в себя, но так и не смогли это сделать.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. На момент смерти певец находился без сознания. Причиной ухода композитора из жизни стал инфаркт головного мозга.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Александр Градский провел последние дни в постели
градский композитор голоc
Комментировать