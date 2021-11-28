Александр Градский провел последние дни в постели

Москва, 28 ноября. Певец и композитор Александр Градский испытывал проблемы со здоровьем в последние дни жизни. Несмотря на эти трудности, музыкант продолжал сниматься в шоу «Голоc».

Еще в сентябре Градский перенес коронавирус, который, похоже, крайне негативно сказался на его здоровье. После COVID-19 певец почти перестал вставать из-за плохого самочувствия и болей в ногах, пишет «МК». В связи с этим композитор проводил последние дни в постели.

Музыканта экстренно госпитализировали 26 ноября с подозрением на обширное кровоизлияние в мозг. Перед тем, как попасть в реанимацию, Градский попросил близких помочь ему дойти до ванной комнаты, однако сначала решил немного посидеть. В этот момент певцу стало плохо, и он потерял сознание. Близкие около часа пытались привести композитора в себя, но так и не смогли это сделать.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября, ему было 72 года. На момент смерти певец находился без сознания. Причиной ухода композитора из жизни стал инфаркт головного мозга.