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Градскому нельзя было работать после перенесенного в сентябре коронавируса

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 09:53
Общество
Градскому нельзя было работать после перенесенного в сентябре коронавируса
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 28 ноября. Певцу и композитору Александру Градскому следовало сделать перерыв в работе после того, как он переболел COVID-19. Об этом сообщил источник ФАН.

Музыкант перенес коронавирус в сентябре, после чего его здоровье резко ухудшилось. После болезни Градскому нельзя было работать, однако он все равно продолжал трудиться, несмотря на плохое самочувствие, пока у него не отнялись ноги.

Певца госпитализировали 26 ноября с инсультом, причиной которого стало повышенное внутричерепное давление. Композитор, которому было 72 года, скончался 28 ноября в 02:00 ночи. В момент смерти Градский находился без сознания. Дата похорон музыканта пока не названа.

Первый канал уже выразил соболезнования в связи со смертью Градского. Композитор был наставником проекта «Голоc», который выходит на канале.

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певец градский композитор
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