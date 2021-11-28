Юрист Зеленков ожидает индексации пенсий на 9%

Москва, 28 ноября. Характер индексации пенсионных выплат в следующем году прокомментировал в интервью изданию SOLENKA.INFO юрист Артем Зеленков.

Уровень индексации российских пенсий может достичь в грядущем году 9%, полагает собеседник издания. Эксперт ссылается на поручение президента страны Владимира Путина.

Плановая инфляция в России составляет сейчас порядка 8,1%. Известно, что глава государства ранее поручил правительству проработать меры для индексирования выплат пенсионерам выше инфляционной отметки. Учитывая нынешние показатели снижения покупательской способности населения, индексация может выйти на уровень в 9%, убежден Зеленков.

При этом юрист добавил, что конкретно спрогнозировать, как увеличатся пенсии граждан, сложно, а более детальных данных можно ожидать в декабре. В 2023 году пособия пенсионерам должны повыситься на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Предполагается, что среднегодовая пенсия в следующем году будет равняться 17 тыс. рублей. В 2023 она вырастет до 18 тыс. рублей, а после 2024 года будет более 18,7 тыс. рублей.

Официальный выход на пенсию не всегда означает завершение трудовой деятельности. Выяснилось, что количество желающих работать на пенсии повысилось на 22% к предыдущему году.