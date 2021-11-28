Эксперт Баринов изучил перспективы Xiaomi на российском авторынке

Москва, 28 ноября. Достаточно известный производитель электроники и бытовой техники Xiaomi может заняться созданием транспортных средств уже к 2024 году, пишет в колонке «Китайских автомобилей» эксперт Дмитрий Баринов.

Известно, что проектная мощность первого завода, который будет построен Xiaomi, должна достичь 300 тыс. экземпляров в год. Не исключено, что корпорация начнет поставлять автомобили собственного производства и в Россию.

«Кстати, не исключаю появления машин Xiaomi в России. К 2025 доля китайцев (машин, произведенных в КНР — Прим. ред.) на нашем рынке наверняка превысит 30 процентов. Новые агрессоры потеснят всех – и европейцев, и японцев», — считает автоэксперт.

Xiaomi запустит строительство автозавода по направлению программы технологического и экономического развития Пекина. По данным издания CnEVPost, вначале компания запустит завод только на 150 тыс. авто в год. Ожидается, что организация проинвестирует отрасль на 10 млрд долларов, которые будут вкладываться на протяжении десяти лет.

Китайская корпорация собирается производить исключительно электрифицированные транспортные средства, которые, как полагают некоторые аналитики, займут позиции машин с традиционными двигателями сгорания, после чего те сойдут со сцены.

Xiaomi также не забывает и об основной деятельности. В настоящее время крупный производитель смартфонов готовится к презентации 14 новейших гаджетов, неофициальный перечень которых уже попал в Сеть.