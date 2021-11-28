Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 10:53
10:52
Общество
Диетолог Бурляева объяснила, как избавиться от голода при диете
10:50
Армия
Defence News: ВМС США одобрили каннибализацию авианосца Kennedy
10:50
Происшествия
Горный мастер ценой жизни спас десять рабочих кемеровской шахты «Листвяжная»
10:46
Общество
Вика Цыганова вспомнила напутственные слова Александра Градского
10:46
Весь мир
Власти Панамы изъяли рекордные 117 тонн наркотиков в 2021 году
10:45
Происшествия
Под Самарой полицейский спросонья выстрелил в коллегу и повредил себе палец
10:43
Наука
Китайский биомедик Ляо Цзэ назвал банан самым радиоактивным фруктом на Земле
10:42
Общество
«На минуточку». Протест антиваксеров качают по технологии Nexta?
10:41
Общество
Врач Петерс заявил, что COVID-19 у детей может провоцировать пневмонию и боли в животе
10:39
Общество
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Все новости

Эксперт Баринов изучил перспективы Xiaomi на российском авторынке

Экономика
Эксперт Баринов изучил перспективы Xiaomi на российском авторынке
flickr.com  /  @Jon Russell

Москва, 28 ноября. Достаточно известный производитель электроники и бытовой техники Xiaomi может заняться созданием транспортных средств уже к 2024 году, пишет в колонке «Китайских автомобилей» эксперт Дмитрий Баринов.

Известно, что проектная мощность первого завода, который будет построен Xiaomi, должна достичь 300 тыс. экземпляров в год. Не исключено, что корпорация начнет поставлять автомобили собственного производства и в Россию.

«Кстати, не исключаю появления машин Xiaomi в России. К 2025 доля китайцев (машин, произведенных в КНР — Прим. ред.) на нашем рынке наверняка превысит 30 процентов. Новые агрессоры потеснят всех – и европейцев, и японцев», — считает автоэксперт.

Xiaomi запустит строительство автозавода по направлению программы технологического и экономического развития Пекина. По данным издания CnEVPost, вначале компания запустит завод только на 150 тыс. авто в год. Ожидается, что организация проинвестирует отрасль на 10 млрд долларов, которые будут вкладываться на протяжении десяти лет.

Китайская корпорация собирается производить исключительно электрифицированные транспортные средства, которые, как полагают некоторые аналитики, займут позиции машин с традиционными двигателями сгорания, после чего те сойдут со сцены.

Xiaomi также не забывает и об основной деятельности. В настоящее время крупный производитель смартфонов готовится к презентации 14 новейших гаджетов, неофициальный перечень которых уже попал в Сеть.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Баринов изучил перспективы Xiaomi на российском авторынке
россия китай авто xiaomi
Комментировать