Исследователи под руководством Фэй Инвэя создали сверхпрочное стекло

Вашингтон, 28 ноября. Международная группа исследователей под руководством физика Фэй Инвэя создало сверхпрочное углеродное стекло, выдерживающее давление до 102 ГПа.

Стекло, как предполагается, найдет применение в электронике и других устройствах. Для его создания ученые нагрели и подвергли высокому давлению фуллерен, материал, представляющий собой многогранник, состоящий из атомов углерода.

«Синтез аморфного углеродного материала с трехмерными связями был нашей давней целью», — сообщил Фэй Инвэй, автор статьи.

Получившийся материал выдерживает давление в 102 ГПа. Этот показатель выше, чем у природного алмаза. Единственным стеклом, превосходящим его по прочности, является стекло под названием АМ-III, которое недавно было создано в Китае.

Ранее американские ученые создали новое ударопрочное покрытие для смартфонов. Получившаяся поверхность в 3-5 раза устойчивее к повреждениям, чем обычный дисплей для мобильных устройств.