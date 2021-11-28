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Исследователи под руководством Фэй Инвэя создали сверхпрочное стекло

Наука
Исследователи под руководством Фэй Инвэя создали сверхпрочное стекло
nasa.gov  /  NASA

Вашингтон, 28 ноября. Международная группа исследователей под руководством физика Фэй Инвэя создало сверхпрочное углеродное стекло, выдерживающее давление до 102 ГПа.

Стекло, как предполагается, найдет применение в электронике и других устройствах. Для его создания ученые нагрели и подвергли высокому давлению фуллерен, материал, представляющий собой многогранник, состоящий из атомов углерода.

«Синтез аморфного углеродного материала с трехмерными связями был нашей давней целью», — сообщил Фэй Инвэй, автор статьи.

Получившийся материал выдерживает давление в 102 ГПа. Этот показатель выше, чем у природного алмаза. Единственным стеклом, превосходящим его по прочности, является стекло под названием АМ-III, которое недавно было создано в Китае.

Ранее американские ученые создали новое ударопрочное покрытие для смартфонов. Получившаяся поверхность в 3-5 раза устойчивее к повреждениям, чем обычный дисплей для мобильных устройств.

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физика стекло алмаз материал углерод
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