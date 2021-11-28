Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 10:52
10:52
Общество
Диетолог Бурляева объяснила, как избавиться от голода при диете
10:50
Армия
Defence News: ВМС США одобрили каннибализацию авианосца Kennedy
10:50
Происшествия
Горный мастер ценой жизни спас десять рабочих кемеровской шахты «Листвяжная»
10:46
Общество
Вика Цыганова вспомнила напутственные слова Александра Градского
10:46
Весь мир
Власти Панамы изъяли рекордные 117 тонн наркотиков в 2021 году
10:45
Происшествия
Под Самарой полицейский спросонья выстрелил в коллегу и повредил себе палец
10:43
Наука
Китайский биомедик Ляо Цзэ назвал банан самым радиоактивным фруктом на Земле
10:42
Общество
«На минуточку». Протест антиваксеров качают по технологии Nexta?
10:41
Общество
Врач Петерс заявил, что COVID-19 у детей может провоцировать пневмонию и боли в животе
10:39
Общество
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Все новости

Доктор Рубино объяснила, при каких условиях время может идти вперед и назад одновременно

Общество
Доктор Рубино объяснила, при каких условиях время может идти вперед и назад одновременно
pixabay.com

Бристоль, 28 ноября. Квантовые системы в состоянии суперпозиции могут заставить время идти в двух противоположных направлениях одновременно. Доктор наук Джулия Рубино и группа ученых из Бристольского университета объяснила принцип феномена.

Квантовая суперпозиция представляет собой фундаментальный принцип квантовой механики, при котором два любых состояния можно наложить друг на друга и получить иную допустимую ситуацию. Ученые из Великобритании выяснили, что данный метод можно применить и к стрелкам часов.

«Квантовые системы могут двигаться не только исключительно вперед или исключительно назад во времени, но и одновременно в обоих направлениях. Это кажется фантастикой, но, тем не менее, полностью соответствует положениям квантовой механики», — объяснила Джулия Рубино

Исследование показало, что второй закон термодинамики может быть нарушен. Ученым удалось создать обстоятельства, при которых время внутри квантового компьютера пошло вспять.

Формирование иммунного ответа человека на различного рода патогены зависит от регулярной работы биологических часов. Сотрудники международной организации RCSI опубликовали результаты исследования в научном издании Frontiers in Immunology.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Доктор Рубино объяснила, при каких условиях время может идти вперед и назад одновременно
время течение прошлое
Комментировать