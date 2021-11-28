Доктор Рубино объяснила, при каких условиях время может идти вперед и назад одновременно

Бристоль, 28 ноября. Квантовые системы в состоянии суперпозиции могут заставить время идти в двух противоположных направлениях одновременно. Доктор наук Джулия Рубино и группа ученых из Бристольского университета объяснила принцип феномена.

Квантовая суперпозиция представляет собой фундаментальный принцип квантовой механики, при котором два любых состояния можно наложить друг на друга и получить иную допустимую ситуацию. Ученые из Великобритании выяснили, что данный метод можно применить и к стрелкам часов.

«Квантовые системы могут двигаться не только исключительно вперед или исключительно назад во времени, но и одновременно в обоих направлениях. Это кажется фантастикой, но, тем не менее, полностью соответствует положениям квантовой механики», — объяснила Джулия Рубино

Исследование показало, что второй закон термодинамики может быть нарушен. Ученым удалось создать обстоятельства, при которых время внутри квантового компьютера пошло вспять.

Формирование иммунного ответа человека на различного рода патогены зависит от регулярной работы биологических часов. Сотрудники международной организации RCSI опубликовали результаты исследования в научном издании Frontiers in Immunology.