Сообщения о новом штамме COVID-19 спровоцировали падение курса биткоина

Москва, 28 ноября. Стоимость биткоина рухнула накануне до отметки в 53,55 тысячи долларов, что является минимальным значением за последние семь недель. За 24 часа первая в мире криптовалюта потеряла 8%, сообщил телеканал CNBC.

Цена криптовалюты сократилась на 20% с исторического максимума в 69 тыс. долларов, который был достигнут ранее в ноябре.

Падению поспособствовали новости о новом штамме коронавируса «омикрон». CNBC отмечает, что в день, когда ВОЗ зарегистрировала новый штамм COVID-19, мировые фондовые рынки падали: фондовые индексы ЕС продемонстрировали худшую сессию более чем за год, а фьючерсы на многие американские акции также резко снизились.

Новый обнаруженный штамм коронавируса может стать опаснее Эболы. Такое предупреждение озвучил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.