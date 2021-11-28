Во Львове националисты охотятся на торговцев советской символикой

Корреспондент ФАН побывал на знаменитом блошином рынке Львова — столицы Западной Украины. Еще несколько лет назад это место считалось прибежищем торговцев книгами и предметами старины, но новая украинская реальность внесла свои коррективы — теперь здесь продаются книги «История УПА»1 (организация запрещена на территории РФ) и Mein Kampf, а торговцев советской символикой гоняют местные националисты.
Главная львовская барахолка находится в двух шагах от исторического центра города, но, по словам местных, работает она только три дня в неделю — в пятницу и выходные. Она расположена на небольшой площади, в центре которой стоит памятник первому русскому книгопечатнику Ивану Федорову. Направляясь сюда, корреспондент ФАН ожидал увидеть обширные книжные развалы, но книг оказалось не так уж и много.
Добрую половину продаваемых здесь вещей составляют старые советские пластинки, а также значки, атрибуты Советской армии и изношенные предметы быта. Чуть дальше за одним из лотков начал вспыхивать нешуточный конфликт: перед разложенными на какой-то ткани советскими значками и армейскими бляхами стоял крепкий паренек в кепке, двое его соратников держались чуть поодаль.
«Это что ты тут такое продаешь?! — агрессивно выговаривал продавцу пацан, оказавшийся националистом. — Ты что, не знаешь, что продажа коммунистической символики у нас запрещена законом о декоммунизации?! Посмотри — у тебя тут сплошные красные звезды и серпы с молотками!»
Он хватал лежащие на тряпке воинские знаки отличия Советской армии, тыкал их под нос пожилому продавцу и швырял обратно на лоток.
«Как тебе не стыдно?! В стране восьмой год идет война, а ты продаешь символику страны-агрессора!» — продолжал кричать на пожилого продавца националист.
Тем временем подруга крепыша-националиста, стоя чуть в стороне, снимала все происходящее на мобильный телефон.
«Той страны, символику которой я продаю, давно уже не существует! И кто уполномочил вас осуществлять надзор?! Я тут уже десять лет торгую, никто ни разу не смел меня ни в чем обвинить! У меня, в конце концов, племянник в АТО служил! И не смей мне тыкать!» — огрызался пожилой продавец.
За него вступились соседи-торгаши, образовалась небольшая толкотня с криками и визгами. В итоге молодые националисты ушли, запечатлев свои «подвиги» на видео и забрав с собой «вещдоки». Оставшиеся советские значки и армейские бляхи продавец торопливо спрятал в свой саквояж.
Как сообщили корреспонденту ФАН торговцы, в последнее время местные радикалы, собираясь в небольшие «боевые группы», регулярно наведываются на рынок. Под видом «пресечения торговли советской символикой» они затевают шумные конфликты, отбирают у торговцев товары и снимают доказательства своей «борьбы с чуждым влиянием».
«Все это происходит с негласного одобрения местного горсовета во главе с мэром Андреем Садовым. Наши власти ненавидят все советское и российское. Памятник героям войны на Стрыйской улице они уже снесли, теперь добрались до нас», — обреченно сообщил один из торговцев.
Впрочем, приметы нового времени встречались и на букинистических лотках. Корреспонденту ФАН то и дело попадались на глаза издания «История ОУН-УПА» (запрещена в РФ) в праздничном оформлении, автобиография Адольфа Гитлера Mein Kampf, а уж такие брошюры, как «Еврейский вопрос», были и вовсе обыденным товаром. Несмотря на то, что в большинстве стран (формально и на Украине) подобные книги запрещены, к торговле ими у местных властей и радикалов никаких вопросов не возникает.
Даже если отбросить столкновения с радикалами, львовская барахолка в этот раз была буквально пропитана атмосферой неблагополучия и упадка. Расположившись в декорациях старинного европейского города, она ничем не напоминала благополучные блошиные рынки где-нибудь в Праге или Варшаве. Большинство торговцев были очень плохо одеты, некоторые прямо на месте жевали копеечный «Доширак» из судков.
Кроме того, среди торговцев порой встречались люди со странностями или просто юродивые. Они приставали к прохожим с просьбами «дай гривнечку!», истово ругались меж собой и тут же истошно ржали. Видя все это, некоторые туристы обходили неспокойное место стороной. Служивший когда-то одной из достопримечательностей Львова местный блошиный рынок представился корреспонденту ФАН как символ упадка и общественного раздрая, который ныне царит как в столице Западной Украины, так и в стране в целом.
Немного истории. Место для букинистической барахолки во Львове было выбрано любителями раритетов неслучайно. Ведь Иван Федоров, памятник которому возвышается над головами торговцев, — персонаж скорее русской, чем украинской истории. Как известно, книгопечатанием в Москве занялись при царе Иване Грозном. Был устроен печатный двор, куда из Польши привезли первый печатный станок, а из Дании пригласили специального типографа. В этой первой русской типографии в качестве ученика и работал Иван Федоров, он же значился автором первой напечатанной в ней в 1577 году книги церковного содержания.
Увы, на Руси все новое всегда приживалось с трудом. Позднее первая типография была сожжена, а первопечатникам пришлось бежать из страны. Иван Федоров умер и был похоронен как раз во Львове. Спустя 400 лет после выпуска первой русской книги — в 1977 году — неподалеку от бывшего доминиканского собора ему и был воздвигнут памятник. Кстати, в 2016-м Иван Федоров был канонизирован Русской православной церковью.
Городская легенда гласит, что советские власти в 1977 году очень торопили львовских скульпторов, чтобы успеть к дате. Времени на конкурс эскизов и прочие церемонии не было, так что за основу памятника первопечатнику взяли стандартную копию солдата-освободителя. Практически готовой скульптуре якобы приделали новую голову, а в руку вложили книгу. Дотошные львовяне до недавних пор подвозили приезжих к памятнику и показывали им, что в фигуре первопечатника хорошо заметны шинель и кирзовые сапоги. Впрочем, в последние годы местные стараются не показывать чужим таких тонкостей, а то, не ровен час, местные националисты и Ивана Федорова декоммунизируют.
1 Организация запрещена на территории РФ.