Корреспондент ФАН побывал на знаменитом блошином рынке Львова — столицы Западной Украины. Еще несколько лет назад это место считалось прибежищем торговцев книгами и предметами старины, но новая украинская реальность внесла свои коррективы — теперь здесь продаются книги «История УПА»1 (организация запрещена на территории РФ) и Mein Kampf, а торговцев советской символикой гоняют местные националисты.

Главная львовская барахолка находится в двух шагах от исторического центра города, но, по словам местных, работает она только три дня в неделю — в пятницу и выходные. Она расположена на небольшой площади, в центре которой стоит памятник первому русскому книгопечатнику Ивану Федорову. Направляясь сюда, корреспондент ФАН ожидал увидеть обширные книжные развалы, но книг оказалось не так уж и много.

Добрую половину продаваемых здесь вещей составляют старые советские пластинки, а также значки, атрибуты Советской армии и изношенные предметы быта. Чуть дальше за одним из лотков начал вспыхивать нешуточный конфликт: перед разложенными на какой-то ткани советскими значками и армейскими бляхами стоял крепкий паренек в кепке, двое его соратников держались чуть поодаль.

«Это что ты тут такое продаешь?! — агрессивно выговаривал продавцу пацан, оказавшийся националистом. — Ты что, не знаешь, что продажа коммунистической символики у нас запрещена законом о декоммунизации?! Посмотри — у тебя тут сплошные красные звезды и серпы с молотками!»

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Он хватал лежащие на тряпке воинские знаки отличия Советской армии, тыкал их под нос пожилому продавцу и швырял обратно на лоток.

«Как тебе не стыдно?! В стране восьмой год идет война, а ты продаешь символику страны-агрессора!» — продолжал кричать на пожилого продавца националист.

Тем временем подруга крепыша-националиста, стоя чуть в стороне, снимала все происходящее на мобильный телефон.

«Той страны, символику которой я продаю, давно уже не существует! И кто уполномочил вас осуществлять надзор?! Я тут уже десять лет торгую, никто ни разу не смел меня ни в чем обвинить! У меня, в конце концов, племянник в АТО служил! И не смей мне тыкать!» — огрызался пожилой продавец.

За него вступились соседи-торгаши, образовалась небольшая толкотня с криками и визгами. В итоге молодые националисты ушли, запечатлев свои «подвиги» на видео и забрав с собой «вещдоки». Оставшиеся советские значки и армейские бляхи продавец торопливо спрятал в свой саквояж.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Как сообщили корреспонденту ФАН торговцы, в последнее время местные радикалы, собираясь в небольшие «боевые группы», регулярно наведываются на рынок. Под видом «пресечения торговли советской символикой» они затевают шумные конфликты, отбирают у торговцев товары и снимают доказательства своей «борьбы с чуждым влиянием».

«Все это происходит с негласного одобрения местного горсовета во главе с мэром Андреем Садовым. Наши власти ненавидят все советское и российское. Памятник героям войны на Стрыйской улице они уже снесли, теперь добрались до нас», — обреченно сообщил один из торговцев.

Впрочем, приметы нового времени встречались и на букинистических лотках. Корреспонденту ФАН то и дело попадались на глаза издания «История ОУН-УПА» (запрещена в РФ) в праздничном оформлении, автобиография Адольфа Гитлера Mein Kampf, а уж такие брошюры, как «Еврейский вопрос», были и вовсе обыденным товаром. Несмотря на то, что в большинстве стран (формально и на Украине) подобные книги запрещены, к торговле ими у местных властей и радикалов никаких вопросов не возникает.

Даже если отбросить столкновения с радикалами, львовская барахолка в этот раз была буквально пропитана атмосферой неблагополучия и упадка. Расположившись в декорациях старинного европейского города, она ничем не напоминала благополучные блошиные рынки где-нибудь в Праге или Варшаве. Большинство торговцев были очень плохо одеты, некоторые прямо на месте жевали копеечный «Доширак» из судков.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Кроме того, среди торговцев порой встречались люди со странностями или просто юродивые. Они приставали к прохожим с просьбами «дай гривнечку!», истово ругались меж собой и тут же истошно ржали. Видя все это, некоторые туристы обходили неспокойное место стороной. Служивший когда-то одной из достопримечательностей Львова местный блошиный рынок представился корреспонденту ФАН как символ упадка и общественного раздрая, который ныне царит как в столице Западной Украины, так и в стране в целом.

Немного истории. Место для букинистической барахолки во Львове было выбрано любителями раритетов неслучайно. Ведь Иван Федоров, памятник которому возвышается над головами торговцев, — персонаж скорее русской, чем украинской истории. Как известно, книгопечатанием в Москве занялись при царе Иване Грозном. Был устроен печатный двор, куда из Польши привезли первый печатный станок, а из Дании пригласили специального типографа. В этой первой русской типографии в качестве ученика и работал Иван Федоров, он же значился автором первой напечатанной в ней в 1577 году книги церковного содержания.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Увы, на Руси все новое всегда приживалось с трудом. Позднее первая типография была сожжена, а первопечатникам пришлось бежать из страны. Иван Федоров умер и был похоронен как раз во Львове. Спустя 400 лет после выпуска первой русской книги — в 1977 году — неподалеку от бывшего доминиканского собора ему и был воздвигнут памятник. Кстати, в 2016-м Иван Федоров был канонизирован Русской православной церковью.

Городская легенда гласит, что советские власти в 1977 году очень торопили львовских скульпторов, чтобы успеть к дате. Времени на конкурс эскизов и прочие церемонии не было, так что за основу памятника первопечатнику взяли стандартную копию солдата-освободителя. Практически готовой скульптуре якобы приделали новую голову, а в руку вложили книгу. Дотошные львовяне до недавних пор подвозили приезжих к памятнику и показывали им, что в фигуре первопечатника хорошо заметны шинель и кирзовые сапоги. Впрочем, в последние годы местные стараются не показывать чужим таких тонкостей, а то, не ровен час, местные националисты и Ивана Федорова декоммунизируют.

1 Организация запрещена на территории РФ.